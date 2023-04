Что ждать от «Евровидения 2023»

Всего месяц остаётся до конкурса «Евровидения 2023», который в текущем году стартует 9 мая в британском Ливерпуле. Все страны-участники, их в этом году 37, уже представили своих конкурсантов.

Конечно, многие из вас зададутся вопросом, почему музыкальный критик портала ГлагоL Василий Шевченко уже второй год подряд пишет про конкурс, в котором не принимает участие Россия, а само соревнование все чаще сравнивают с клоунством и безвкусицей, но сложно не согласиться с тем, что это событие всегда вызывает интерес у публики и является одним из самых обсуждаемых и противоречивых.

Самое время рассказать о его фаворитах. Слушать подано!

10. Mae Muller — I Wrote A Song (Великобритания)

Приятно, что основную часть понравившихся треков составляют крепкие поп-боевики, за которые совершено не стыдно. К таким можно отнести и песню представительницы Великобритании Мэй Мюллер.

«Я написала песню», поет исполнительница. И тут она совершенно не лукавит. Мэй действительно написала ее, правда не одна, а в соавторстве с двумя другими композиторами. Сам трек по звучанию чем-то напоминает электронный поп в стиле певицы Дуа Липы с бодрой басовой партией, в которую эффектно вплетаются ритмы фламенко. И если в прошлом году британцы делали ставку на сладкоголосость Сэма Райдера, занявшего второе место в конкурсе, то на это раз песня берет своей яркостью и клубными битами.

9. La Zarra – Évidemment (Франция)

Франция в очередной раз берет чувственностью и утонченностью, хотя в принципе от исполнителей этой страны ничего другого и не ждешь. Здесь все стандартно – начало в духе французской классики а-ля Эдит Пиаф и Далида с мощной симфонической открывающей партией, а вот к припеву все превращается в обычный ритмовый дискач, который вроде бы и цепляет, но не настолько чтобы говорить о каком-то прогрессе. Мило, но не более.

8. Vesna — My Sister’s Crown (Чехия)

Фолк-группа из Чехии «Весна» является интернациональной – в коллективе есть солистки из Чехии, Болгарии и России. И эта интернациональность сказывается на музыкальном творчестве — «Корона моей сестры» поется на многих языках, включая чешский, английский, а припев исполняется на украинском и даже на болгарском. Кажется, подобное мы уже слышали от певицы Манижа, которая представляла на конкурсе Россию два года назад, но тогда, как это обычно и бывает, в голосовании перевесила политика, и мы заняли девятое место. Как видно по предварительным результатам букмекеров, Чехия от нас недалеко уйдет.

7. Teya & Salena — Who the Hell Is Edgar? (Австрия)

Австрия в этом году решила соригинальничать и отправить комичный дуэт из Теи и Селены, которые ранее по отдельности пытались принять участие в отборе на «Евровидение», но безуспешно. И только после того, как девушки решили объединить свои силы, удача им улыбнулась.

Основную долю успеха этому треку принес ироничный клип, однако как все это будет выглядеть на сцене конкурса, пока непонятно. Но и не забываем про жутко прилипчивый припев с легким и игривым вайбом, который тоже может сработать в пользу девушек.

6. Noa Kirel – Unicorn (Израиль)

Представительница Израиля Ноа Кирел на этот раз тоже решила отойти от традиционного израильского колорита и выдала ударный трек, который кажется, еще немного и заискрит.

Ее композиция «Единорог» — о внутренней женской силе, и музыка – под стать. Начинается под суровый оркестровый аккомпанемент, а заканчивается настоящим энергетически заряженным коктейлем из тяжелых битов и яростных ритмов. Мелодия обрывается на самом пике, оставляя слушателя на пределе его возможностей. Взболтали, не смешивая.

5. Blanca Paloma — Eaea (Испания)

Испания на этот раз ударилась в национальный колорит. Вообще, с этим жанром на конкурсе бывает очень и очень непросто – всегда сложно найти золотую середину по вайбу и сочетанию национальных мотивов, дабы не впасть в шутовство и не стать всеобщим посмещищем. И у Бланки Паломы соблюсти все ингредиенты в идеальной пропорции вполне получилось. Яркий и мощный вокал в сочетании с ритмами фламенко делают этот трек один из самых запоминающихся.

4. Alessandra — Queen of Kings (Норвегия)

Прямо скандинавским духом повеяло. Алессандра – та самая королева рыцарей. Гордая, независимая и всеми силами показывающая свою независимость на сцене. Мощный вокал и воодушевляющий посыл, а также вся сила духа, собранная в мелодии, не дали композиции затеряться среди других. Чего уж говорить, такие песни публика данного европейского конкурса любит.

3. Mia Nicolai & Dion Cooper — Burning Daylight (Нидерланды)

Ни один конкурс «Евровидение» не обходится без романтично настроенной пары, которая тепло и нежно воспевает о любви, пусть даже и с небольшим депрессивным окрасом. На этот раз в таком образе выступят представители Нидерландов Миа Николай и Дион Купер.

Их голоса отлично сочетаются в треке, дополняя друг друга и раскрашивая мелодию. Отмечу, что автором самой песни выступил Дунакан Лоуренс, принесший победу свой стране на этом же конкурсе в 2019 году, так что у музыкантов есть отличный шанс заявить о себе.

2. Käärijä — Cha Cha Cha (Финляндия)

Представители Финляндии – одни из самых колоритных музыкантов на конкурсе. Чего тольrо стоит эпохальная победа группы Lordi на конкурсе в 2009 году – до сих пор выступление этих финских монстров забыть невозможно. На этот раз представлять страну на «Евровидении» будет финский рэпер Кяарийя с композицией «Ча ча ча» — музыкант менее колоритный чем его коллеги по сцене, но не менее запоминающийся.

Адский смесь рейв-панка, хэви-металла и поп-музыки. И если во время первого прослушивания ты немного недоумеваешь, то с каждым последующим начинаешь напевать незатейливый припев все больше и больше. Фанатам «Евровидения» точно во время конкурса будет где разгуляться.

1. Loreen – Tattoo (Швеция)

Говорят, дважды в одну и ту же воду войти невозможно. Но похоже, это утверждение по предварительным оценкам букмекеров, попытается опровергнуть певица Лорин, уже победившая один раз в конкурсе в 2012 году с композицией «Эйфория». И сейчас она имеет все шансы повторить свой успех.