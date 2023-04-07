На ТНТ стартует шоу с юмором из регионов

На телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Концерты». Комики из регионов продемонстрируют свой уровень провинциального юмора.
«Мы считаем, для того, чтобы быть звездой, не обязательно жить в Москве. Именно это и хочет доказать наш коллектив – что дома лучше, что в регионах уже давно все хорошо», – рассказал фронтмен команды «Регионы» Амир Гурбанов.
Концепцией программы является объединение региональных комиков, которые пошутят на разные темы и высмеют популярных звезд стендап-комедии. Команда из провинциальных комиков называется «Регионы».
Эфир программы будет транслироваться 9 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ. Ведущим программы станет комик Евгений Чебатков.