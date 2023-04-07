Закулисье «Поля чудес»

«Поле чудес» выходит в эфир уже более 30 лет. И все эти годы по сложившейся традиции участники телевикторины приносят в студию всевозможные подношения - от домашних солений-варений до водолазных костюмов. Зрители, конечно, думают, что все это от чистого сердца сами игроки и привозят на радость Якубовичу. Но продюсер Дмитрий Ашауров заявил:

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- Подарки точно постановочные. Раньше такого не было: барабан был пустой. Сейчас он исключительно для подарков. Если презенты уже на столе, то есть вероятность, что их заку­пают.

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Кстати, это не первый раз, когда про передачу говорят, что там якобы все постановочное...

Но неужели так и есть? На этот счет реальные участники проекта хором говорят да. По крайней мере, относительно подарков.

- Мне задали вопрос, что я буду дарить Леониду Аркадьевичу, - вспоминает Степан Корольков из города Чайковский Пермского края. - Я ответил, что подарю ему диски со своими песнями. «Но этого мало, сказали мне. - Ты из Сибири, значит, подари грибы и шишки». Естественно, у меня не было ни того ни другого. Мне сказали, что все дадут и вообще могут предложить любой подарок в разумных пределах.

- Я напекла три противня пирогов в подарок, но редакторы сказали, что этого мало, - призналась Инна Каменева из Москвы. - Меня заставили подарить еще кучу солений и огромную бутылку какой-то наливки. Мне было очень неловко за это. И когда все это вынесли и расставили на барабане, Якубович спросил, что это за разносолы. Я стою и не понимаю, что ответить: первый раз сама все эти банки вижу. Подумала и ответила, что понятия не имею. Как на меня орали редакторы!..

А еще на «Поле чудес», если верить рассказам, активно редактируют и личные истории участников.

- У меня спросили, умеет ли моя мама пироги печь, - поведал Иван Абрамов из города Сосновый Бор Ленинградской области. - Я говорю: «Нет». - «Будет уметь! А папа виноделием занимается?» - «Нет». - «Будет заниматься!» То есть от меня еще и пироги вынесли, и вино.

- Меня нарядили цыганом, одели красную рубаху, поскольку я собирался спеть песню «Гитара» Успенской, - рассказал Михаил Майер из Курганской области. - За кулисами велели: «Говори, что ты приехал из Иркутска, вот твоя клюква, вот грибы». Мне неловко стало, подарки вроде как не мои. Ну ладно... А Чуна - городок, в котором я 10 лет жил, - после этой передачи меня освистала. За то, что я сказал в эфире, что я из Иркутска.

- Я точно знаю, что в «Поле чудес» бывают не только подставные подарки, но и подставные игроки, - говорит нам звездный промоутер Сергей Лавров. - Конечно, там больше всего реальных людей из народа. Но иногда продюсеры шоу приглашают актеров. Например, один мой друг приехал из провинции покорять Москву. Он актер. Долго ходил по кастингам, по киностудиям. Его портфолио, конечно, было в базе актеров. И однажды ему позвонили из «Поля чудес», спросили, не хотел бы он сняться в качестве участника шоу. Он согласился. Ему придумали легенду, якобы он приехал с Крайнего Севера, вручили заранее приготовленный подарок - строганину из рыбы. Нарядили в одежду, которую сочли подходящей для приезжего с Крайнего Севера. И даже выплатили какой-то небольшой гонорар. До суперигры он не дошел, но все-таки выиграл один приз - пылесос. Мы потом его так и прозвали - Пылесос. И подшучивали над ним: мол, вот и началась твоя звездная карьера в Москве - засветился сразу на Первом канале!

Я знаю, что это не единичный случай, когда вместо настоящих участников в «Поле чудес» играют актеры. Но прекрасно понимаю логику продюсеров и редакторов: у них задача сделать шоу ярче, сделать так, чтобы зритель не переключился на другой канал.

КАК ПОПАСТЬ НА ПЕРЕДАЧУ