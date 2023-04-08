Гагарина назвала Басту «собакой» на шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина назвала рэпера Басту, настоящее имя которого Василий Вакуленко, «собакой». Исполнительница позволила себе сделать это нелестное высказывание во время передачи «Голос».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Гагарина оскорбила Басту из-за борьбы за сильного участника. В новом эпизоде к конкурсанту повернулись все наставники, однако Вакуленко специально заблокировал коллегу. В связи с этим она лишилась возможности побороться за певца.

«Что за собака это сделала?» — поинтересовалась исполнительница.