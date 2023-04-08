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2 часа назад

Гагарина назвала Басту «собакой» на шоу «Голос»

Слово и Дело

Певица Полина Гагарина назвала рэпера Басту, настоящее имя которого Василий Вакуленко, «собакой». Исполнительница позволила себе сделать это нелестное высказывание во время передачи «Голос».

Гагарина назвала Басту «собакой» на шоу «Голос»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гагарина оскорбила Басту из-за борьбы за сильного участника. В новом эпизоде к конкурсанту повернулись все наставники, однако Вакуленко специально заблокировал коллегу. В связи с этим она лишилась возможности побороться за певца.

«Что за собака это сделала?» — поинтересовалась исполнительница.

Баста и Гагарина далеко не первый раз конфликтуют на передаче. Певица даже нападала на рэпера с кулаками из-за решения музыканта заблокировать переход одного из конкурсантов к ней.

ТВ,Полина Гагарина,
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