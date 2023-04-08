Басков выразил готовность сняться обнаженным

Певец Николай Басков во время очередного выпуска передачи «Моя Мелодия» на телеканале «Россия» выразил готовность сняться голым в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!».
Однако исполнитель хита «Шарманка» уже получал предложение от режиссера Светланы Дружининой поработать над первой частью киноленты, но отказался.
Артист назвал причину отказа сниматься в первой части фильма. Баскову предлагали работать в покоях императрицы голым. Однако в то время певец находился не в лучшей физической форме.
Дружинина собирается снимать продолжение фильма в 2023 году. Главные роли в киноленте могут исполнить Дмитрий Харатьян и другие популярные звезды.