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2 часа назад

Басков выразил готовность сняться голым в продолжении киноленты «Гардемарины»

Слово и Дело

Певец Николай Басков во время очередного выпуска передачи «Моя Мелодия» на телеканале «Россия» выразил готовность сняться голым в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!».

Басков выразил готовность сняться обнаженным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Однако исполнитель хита «Шарманка» уже получал предложение от режиссера Светланы Дружининой поработать над первой частью киноленты, но отказался.

Артист назвал причину отказа сниматься в первой части фильма. Баскову предлагали работать в покоях императрицы голым. Однако в то время певец находился не в лучшей физической форме.

Дружинина собирается снимать продолжение фильма в 2023 году. Главные роли в киноленте могут исполнить Дмитрий Харатьян и другие популярные звезды.

ТВ,Дмитрий Харатьян,Светлана Дружинина,Николай Басков,
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