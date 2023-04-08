Историк моды Васильев назвал причину закрытия шоу "Модный приговор"

Историк моды Александр Васильев в интервью на Youtube-канале Светланы Бондарчук рассказал о причинах закрытия шоу "Модный приговор".

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По словам телеведущего, трансляция передачи была приостановлена около года назад в связи с пересмотром сетки телеканала. Спустя время зарубежные рекламодатели, которым был интересен формат "Модного приговора", ушли из России и средств для финансирования не осталось.

Еще одной причиной стал уход брендов Zara и H&M, которые предоставляли шоу "Модный приговор" одежду для съемок.

Васильев также добавил, что скептически отнесся к запуску программы "Модный vs Народный" на НТВ. Как отметил эксперт, это шоу является суррогатом.