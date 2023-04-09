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1 час назад

Победа Ларисы Долиной на шоу «Три аккорда» возмутила поклонников телепроекта

FBM.ru

Зрительская аудитория телепроекта «Три аккорда» выразила недовольство из-за победы народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной в шоу. Интернет-пользователи возмутились и выразили мнение, что победителем программы должен был стать бывший гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор.

Победа Долиной в «Трах аккордах» возмутила поклонников шоу
Фото: FBM.ruFBM.ru

Фанаты телепроекта не догадывались, что мужчина имеет такой талант и харизму. Он мастерски исполнял композиции любых жанров и легко входил в образы. Публика до последнего была уверена, что он одержит победу, пока Александр Новиков не отдал решающий голос Ларисе Долиной.

«Долина – народная артистка, но это не право называться везде лучшей. Гор – лучший! Только благодаря двум джокерам, которые для нее держало жюри до последнего, она стала победителем!» — прокомментировал один из пользователей на портале otzyvru.com.

Большая часть интернет-пользователей поддержала данное мнение. Некоторые при этом обратили внимание на то, что вовсе не хотели смотреть шоу «Три аккорда» из-за Долиной, поскольку сразу поняли, кто одержит победу в сезоне. Поклонники проекта выразили мнение, что Новикова уговорили дать джокер исполнительнице.

ТВ,Александр Новиков,
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