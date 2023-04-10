Долина столкнулась с неожиданной претензией на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Народная артистка России Лариса Долина с внучкой Александрой Миочинской приняла участие в вокальном шоу «Две звезды. Отцы и дети», где столкнулась с неожиданной претензией судей.Певица с внучкой появились на сцене в рокерских образах, надели косухи и массивные украшения. Член жюри проекта Александр Олешко раскритиковал Долину и выступил с неожиданной претензией.

«Я вот подумал, что же натворила вообще Лариса Долина? Лишила девочку детства! Сашенька даже не понимает, что такое бабушка», — заявил Олешко.

Миочинская считает, что артист не прав. Девочка отметила, что пирожки и вязаные носки — всего лишь стереотипы о бабушках. Также внучка Долиной призналась, что сильно волнуется перед каждым выступлением с певицей, потому что считает ее своим кумиром.