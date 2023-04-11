$79.50+0.1487.10+0.37

Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала с семьей в США

1

Издание kp.ru со ссылкой на собственные источники сообщает, что телеведущая Ольга Шелест вместе с супругом и детьми переехала в США.

Шелест уволилась с телевидения и переехала с семьей в США
© Газета.Ru

Согласно информации издания, Шелест уволилась из всех проектов, в которых была задействована.

"Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа", - рассказал знакомый звезды.

С продюсером Алексеем Тишкиным Шелест начала встречаться в 1997 году. Только через 17 лет отношений возлюбленные официально расписались. У пары двое детей: старшая дочь Муза родилась 1 ноября 2013 года, а младшая Айрис появилась на свет 19 августа 2015 года, у них двойное гражданство — российское и американское.

Телеведущая рассказывала в интервью, что не ограничивает девочек в выборе секций, они пробуют все, что интересно. Девочки увлеклись футболом и отказались от занятий балетом, супруги поддержали решение детей.

Телеведущая ведет соцсети, однако не рассказывает в личном блоге о нынешнем месте пребывания и не афиширует личную жизнь.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий