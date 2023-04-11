Шелест уволилась с телевидения и переехала с семьей в США

Издание kp.ru со ссылкой на собственные источники сообщает, что телеведущая Ольга Шелест вместе с супругом и детьми переехала в США.

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Согласно информации издания, Шелест уволилась из всех проектов, в которых была задействована.

"Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа", - рассказал знакомый звезды.

С продюсером Алексеем Тишкиным Шелест начала встречаться в 1997 году. Только через 17 лет отношений возлюбленные официально расписались. У пары двое детей: старшая дочь Муза родилась 1 ноября 2013 года, а младшая Айрис появилась на свет 19 августа 2015 года, у них двойное гражданство — российское и американское.

Телеведущая рассказывала в интервью, что не ограничивает девочек в выборе секций, они пробуют все, что интересно. Девочки увлеклись футболом и отказались от занятий балетом, супруги поддержали решение детей.