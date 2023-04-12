В России предложили создать аналог «Евровидения»

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил создать российский аналог «Евровидения» с конкурсантами только из дружественных стран. Об этом Подмосковье Сегодня».

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«Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как "Евровидение", но допускать к участию в нем нужно певцов только из дружественных нам государств», — сказал он.

Колунов подчеркнул, что к музыкальному конкурсу могут присоединиться участники в том числе и из стран СНГ. По его мнению, песни должны исполняться исключительно на русском языке, чтобы «лишний раз не транслировать» музыку на английском.