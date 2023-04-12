Стоянов: «Городок» обрел вторую жизнь в TikTok

Передача «Городок» стала довольна популярна среди молодежи благодаря распространению в TikTok. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал актер Юрий Стоянов.
Оказалось, что «Городок» был снят очень удобно для того, чтобы форматироваться под минутный хронометраж. Кроме того, передача охватывала такое количество жизненных ситуаций и социальных моментов, что из нее можно вытащить любой комментарий и ответ на любой вопрос.
Стоянов упомянул и актера Виктора Сухорукова, который также часто мелькает в коротких видео в роли Виктора Багрова из фильма «Брат». По словам артиста, они с Сухоруковым весьма популярны сейчас среди молодежи в TikTok.