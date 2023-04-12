Стоянов: «Городок» обрел вторую жизнь в TikTok

Оказалось, что «Городок» был снят очень удобно для того, чтобы форматироваться под минутный хронометраж. Кроме того, передача охватывала такое количество жизненных ситуаций и социальных моментов, что из нее можно вытащить любой комментарий и ответ на любой вопрос.