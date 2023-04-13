Иван Ургант анонсировал свое возвращение на Первый канал

Телеведущий и актер Иван Ургант в среду заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала, передает РИА Новости.

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О возможном возвращении в эфир телеведущего спросили на премьере фильма "Вызов", состоявшейся в День космонавтики, 12 апреля, в Москве. Это первая в мире картина, снятая в космосе.

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"Конечно, вернусь [в эфир]", - сказал Ургант.

В свою очередь, Первый канал на запрос агентства о возможности возвращения программы "Вечерний Ургант" пока не ответил.

10 апреля Ургант разместил в соцсетях видеоролик, на котором выступает в уличном переходе. Он исполнил мелодию на желтом фортепиано. При этом непонятно, в какой стране находится шоумен, сам он геолокацию не обозначил. Однако, как заметили журналисты, позади Урганта в кадре были видны флаги Южной Кореи.

В прошлом году Ургант публично осудил российскую спецоперацию на Украине. Позднее в СМИ появилась информация о его переезде за границу. Сам ведущий тогда утверждал, что улетел в отпуск. Предположительно, он находился в Израиле.

«Переименоваться в ГОВНО»

Напомним, в августе 2022 года Ургант попал в список "агентов иностранного влияния", составленный инициативной группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Ее создали на базе партии "Справедливая Россия - За правду".

Ургант иронично отреагировал на требование группы уволить его с Первого канала. В качестве ответа он внес ряд инициатив, в том числе, в рамках поддержки идеи "русского маккартизма" шоумен предложил "изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома "Back in USSR".

Кроме того, Ургант предложил инициативной группе поменять аббревиатуру ГРАД - поскольку, по его оценкам, она "не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться", - на ГОВНО ("Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества").

"Вся команда в сборе"

В феврале прошлого года развлекательная популярная программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции РФ на Украине.

Позднее телеканал опроверг информацию об увольнении Ивана Урганта, объяснив, что программу не планируют закрывать. При этом выпуски шоу заменили общественно-политическими передачами.

В январе 2023 года Ургант сообщил об отмене своего концерта в клубе "Урбан". По его словам, это стало для него неожиданностью.

В феврале Ургант опубликовал фотографию, где он стоит в комнате "Вечернего Урганта ", и сообщил, что "вся команда в сборе".