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1 час назад

Участница звездного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта

Диана Товсепова

Участница популярной программы «Звезды в Африке» на ТНТ блогерша Карина Кросс рассказала о закулисье шоу. В YouTube-программе «Есть вопросики» с ведущей Идой Галич блогерша призналась, что участники шоу голодают и из-за этого испытывают большой стресс в ходе съемок.

Участница звездного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта
Фото: СоцсетиСоцсети

Карина отметила, что рейтинги у передачи "такие безумные", потому что она раскрывает скрытые стороны участников, ставит их в критические условия, где они выдают совсем другие эмоции. В обычной жизни, когда у звезд проекта есть все комфортные условия, "шницель, картошечка", таких эмоций они никогда не покажут - потому что они сытые, без стресса.

По словам Карины Кросс, многим участникам также очень сложно спать в одном пространстве с совершенно незнакомыми ранее людьми.

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