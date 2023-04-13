Участница звездного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта

Участница популярной программы «Звезды в Африке» на ТНТ блогерша Карина Кросс рассказала о закулисье шоу. В YouTube-программе «Есть вопросики» с ведущей Идой Галич блогерша призналась, что участники шоу голодают и из-за этого испытывают большой стресс в ходе съемок.

Карина отметила, что рейтинги у передачи "такие безумные", потому что она раскрывает скрытые стороны участников, ставит их в критические условия, где они выдают совсем другие эмоции. В обычной жизни, когда у звезд проекта есть все комфортные условия, "шницель, картошечка", таких эмоций они никогда не покажут - потому что они сытые, без стресса.