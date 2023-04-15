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Пресняков призвал наставников в шоу «Голос» попросить прощение у Гагариной

Певец Владимир Пресняков заявил, что наставникам в шоу «Голос» нужно попросить у певицы Полины Гагариной прощения. Артистке часто приходится сносить уколы коллег, сообщил портал «Стархит».

Пресняков призвал наставников шоу «Голос» попросить прощение у Гагариной
© Слово и Дело

Завершились «Слепые прослушивания» нового сезона шоу «Голос». В последнем выпуске наставники Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев и Владимир Пресняков боролись за каждого участника. Артистке на проекте достается от коллег больше всех.

Например, исполнившая песню Эрики Лундмоен «Милая Милая» Полина Кузьмина получила от Гагариной множество комплиментов. Однако участница решила выбрать команду Басты. Это привлекло внимание Преснякова.

«Нам надо всем писать "Голос. Поля, прости"», – заметил артист.

Эксперты считают, что Гагарина набрала команду талантливых участников, несмотря на негатив со стороны других наставников. Артистка не скрывала обиды на коллег.

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