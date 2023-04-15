На ведущего федерального канала напал голодный пеликан

Волгоградская область появится в программе «Жизнь своих» на федеральном канале 16 апреля.
Авторы программы «Жизнь своих» назвали выпуск из Волгограда самым экстремальным.
Согласно анонсу выпуска, в городе-герое ведущий телепередачи Евгений Кривцов отбивался от голодного пеликана, перевернулся на буере на льду, поднялся на верхушку монумента «Родина-мать», а также посетил самый большой в России шинный завод и прокатился на метротраме. Помимо Волгограда, «исследователи жизни своих» также побывали в городе-спутнике Волжском и Урюпинске.
Новый выпуск шоу о путешествиях внутри страны выйдет в ближайшее воскресенье, 16 апреля, на Первом канале в 10.15.