На ведущего федерального канала напал голодный пеликан

Согласно анонсу выпуска, в городе-герое ведущий телепередачи Евгений Кривцов отбивался от голодного пеликана, перевернулся на буере на льду, поднялся на верхушку монумента «Родина-мать», а также посетил самый большой в России шинный завод и прокатился на метротраме. Помимо Волгограда, «исследователи жизни своих» также побывали в городе-спутнике Волжском и Урюпинске.