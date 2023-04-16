Участники «Голоса» отказываются идти в команду Гагариной

Певица Полина Гагарина уже не первый год заседает в жюри шоу «Голос». В этот раз почти никто из участников, к которым повернулась Гагарина, не пошел к ней в команду.

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Конкурсантка Полина Кузьмина, которая исполнила песню Эрики Лундмоен «Милая», отказалась идти в команду к Гагариной, несмотря на то что артистка хвалила ее.

То же самое произошло и с двумя другими девушками – Анастасией Капрельян и Юлией Дементьевой. Обе участницы выбрали вместо Гагариной ее коллегу Антона Беляева.

В какой-то момент отказы Полине Гагариной стали настолько частыми, что звездные коллеги начали над ней подшучивать.

«Нам надо всем писать: «Голос. Поля, прости», – сказал певец Владимир Пресняков, который тоже набирал свою команду на проекте.

Хотя это был всего лишь юмор, в Сети уже начал набирать популярность хештег #полинапрости, пишет Life.

Причины такого поведения конкурсантов пока непонятны. Поклонники артистки уже высказали свое недовольство в Сети.

«Сколько участников уже игнорируют Полину одними и теми же словами?», «В очередной раз кинули Полину! Все сильные идут к Антону, а в финал-то пройдет один участник», – восклицали фанаты.