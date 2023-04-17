Газманов дал рекомендации дочери Успенской на шоу «Две звезды»

Второй выпуск музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети» вышел на Первом канале . В проекте участвует Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной.

В процессе шоу известные родители и их талантливые дети готовят специальные песенные номера. Плаксина выступает с дочерью не только в рамках проекта, но и на других мероприятиях. Этот факт кажется странным певцу Олегу Газманову. По его словам, девушке пора начинать сольную карьеру.