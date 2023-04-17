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Олег Газманов порекомендовал дочери Любови Успенской отделиться от матери на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Второй выпуск музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети» вышел на Первом канале. В проекте участвует Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной.

Газманов дал рекомендации дочери Успенской на шоу «Две звезды»
© Слово и Дело

В процессе шоу известные родители и их талантливые дети готовят специальные песенные номера. Плаксина выступает с дочерью не только в рамках проекта, но и на других мероприятиях. Этот факт кажется странным певцу Олегу Газманову. По его словам, девушке пора начинать сольную карьеру.

«У вас так голоса похожи. Сливаются мгновенно. Я не знаю, конечно, какие планы у Тани. Быть певицей или нет. Но я своему сыну посоветовал бы отпочковаться», — прокомментировал народный артист РФ.

В результате выступления, Газманов поставил семье Успенских наивысший балл. Новый проект уже набирает популярность среди зрителей.

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