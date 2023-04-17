Киркоров "чуть не потерял сознание" после разоблачения Цой на "Маске"

Филипп Киркоров был в шоке, поскольку ждал исполнительницу в каждом сезоне и уверял, что на этот раз в одной из масок выступает Цой. «Я же почему запретил твое имя произносить? Потому что оно везде мне мерещилось, они меня все время поднимали на смех. И я издал приказ, что это имя больше не произносится. И когда сейчас сняли маску и под маской оказалась ты, я чуть сознание не потерял», — объяснил артист.