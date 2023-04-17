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Съемки в шоу «Звезды в Африке» помогли блогеру Вики Одинцовой стать популярной в России

Участница телевизионного шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова после проекта увеличила уровень своей популярности в России. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Съемки в «Звездах в Африке» помогли Одинцовой стать популярной
© Слово и Дело

Как отмечает сама модель, о ней самой и ее бренде зналитолько на рынке Европы. Сейчас же про Одинцову заговорили в России и не только в социальных сетях. «Виной» всему стало участие в проекте по выживанию в диких условиях «Звезды в Африке». Знаменитость попробовала свои силы 2021 году. Ей удалось быстро адаптироваться и преодолевать трудности вместе с другими участниками.

«Не могу сказать, что обрела друзей, но одного человека я там нашла — это Юлька Шпулька Гаврилина. Она мой близкий человечек, мы с ней дружим после проекта», — поделилась Вики.

Одинцова уверена, что после шоу она стала известна большомуколичеству людей. Ее страницы в соцсетях почти сразу пополнились новыми подписчиками.

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