Съемки в «Звездах в Африке» помогли Одинцовой стать популярной

Участница телевизионного шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова после проекта увеличила уровень своей популярности в России. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Как отмечает сама модель, о ней самой и ее бренде зналитолько на рынке Европы. Сейчас же про Одинцову заговорили в России и не только в социальных сетях. «Виной» всему стало участие в проекте по выживанию в диких условиях «Звезды в Африке». Знаменитость попробовала свои силы 2021 году. Ей удалось быстро адаптироваться и преодолевать трудности вместе с другими участниками.