Участник популярного шоу на ТНТ объяснил массовый уход комиков из проекта

Участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Алексей Стахович объяснил причину массового ухода комиков из проекта. На эту тему он порассуждал в интервью журналисту Карену Адамяну, запись их беседы доступна на YouTube.

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Адамян отметил, что многие комики, которые начинали свою карьеру в «Stand Up на ТНТ», постепенно покидают проект. «А там же сейчас площадка построена по принципу, что это не программа людей, это программа комедии. Много новых комиков, они постоянно циркулируют», — высказался Стахович в ответ на утверждение журналиста.

Юморист также отметил, что давно не видел под новыми выпусками передачи на видеоплатформах комментарии из разряда «Где старички?», в которых пользователи говорили о старых участниках «Stand Up на ТНТ». «Все уже знают, что нет старичков, ты смотришь, и там всегда разные люди», — пояснил комик. По его мнению, уход некоторых резидентов проекта никак не влияет на успех шоу.