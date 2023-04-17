Наташа Королёва сбросила 2 кг после первой репетиции в шоу «Маска»

В 10-м выпуске шоу «Маска» 16+ на НТВ приняла участие известная российская исполнительница Наташа Королёва. Артистка призналась, что костюм и репетиция привели её к похудению на 2 кг.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Зрители увидели множество сюрпризов в первом полуфинале вокального шоу «Маска» на НТВ, ведь на сцену вышли два новых персонажа – Мышонок и Мумия, которые исполнили свои композиции и пытались тем самым запутать судей. Но судьи тому были только рады, ведь этих персонажей они видели только однажды. Но так как это был полуфинал, шоу покинуло сразу два участника, одним из которых являлся мышонок, в костюме которого скрывалась Наташа Королёва.

Певица в своих социальных сетях после этого сделала признание, что её часто звали принять участие в проекте, но всё никак не получалось. Но вот уже после первой репетиции она смогла сбросить сразу 2 кг.

По словам Королёвой, её участие в проекте в качестве гостя позволило окунуться в эту сверхзасекреченную атмосферу и даже помучить в догадках коллег по сцене. Артистка заявила, что на душе у неё осталось много положительных эмоций и она получила замечательный творческий опыт.