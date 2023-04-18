Как прошел день рождения шоу «Вечерний Ургант»?
Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале после начала спецоперации. Известно, что павильон, в котором снимают программу не разбирается, а сотрудники до сих пор получают зарплату. Выйдет ли шоу вновь, неизвестно. Но накануне вся команда проекта собралась вместе, чтобы отметить день рождения.
Одиннадцать лет назад, 16 апреля, «Вечерний Ургант» впервые вышел на экраны. В этот же день свой день рождения отмечает и ведущий Иван. Чтобы отпраздновать две даты Ургант собрал всю команду и коллег в одном из столичных заведений. Естественно, на торжестве присутствовала Алла Михеева. У себя в социальных Сетях она делилась атмосферой праздника и признавалась в любви семье «ВУ». Другой коллега также делился кадрами с вечера.
«Ответ на самый популярный вопрос. Нет, он не в Израиле!» — написал он.
Поклонники очень обрадовались, что, наконец, появились хоть какие-то новости о шоу. К слову, на прошлой неделе Ургант поделился с журналистами, что совсем скоро вернется на экраны телевизоров. Правда, точной даты телеведущий не назвал.