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Как прошел день рождения шоу «Вечерний Ургант»?

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале после начала спецоперации. Известно, что павильон, в котором снимают программу не разбирается, а сотрудники до сих пор получают зарплату. Выйдет ли шоу вновь, неизвестно. Но накануне вся команда проекта собралась вместе, чтобы отметить день рождения.

Как прошел день рождения шоу «Вечерний Ургант»?
© Popcake.tv

Одиннадцать лет назад, 16 апреля, «Вечерний Ургант» впервые вышел на экраны. В этот же день свой день рождения отмечает и ведущий Иван. Чтобы отпраздновать две даты Ургант собрал всю команду и коллег в одном из столичных заведений. Естественно, на торжестве присутствовала Алла Михеева. У себя в социальных Сетях она делилась атмосферой праздника и признавалась в любви семье «ВУ». Другой коллега также делился кадрами с вечера.

Popcake

«Ответ на самый популярный вопрос. Нет, он не в Израиле!» — написал он.

Поклонники очень обрадовались, что, наконец, появились хоть какие-то новости о шоу. К слову, на прошлой неделе Ургант поделился с журналистами, что совсем скоро вернется на экраны телевизоров. Правда, точной даты телеведущий не назвал.

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