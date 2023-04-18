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Победительница популярного шоу назвала появившиеся из-за проекта страхи

Победительница популярного телешоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева заявила, что на проекте поняла, что боится высоты. Другие фобии, которые появились у нее во время съемок, Медведева назвала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

Победительница "Пацанок" назвала появившиеся из-за проекта страхи
© Lenta.ru

«Я поняла, что боюсь высоты, на проекте, когда нужно было идти между домами (по узкой поверхности на большой высоте — прим. «Лента.ру»). Я подумала: "Пф, что тут такого?". А когда встала, у меня аж коленки подогнулись», — призналась Медведева.

Кроме того, во время испытания, в ходе которого на участниц высыпали насекомых из банки, победительница шоу поняла, что боится жуков. «Вообще много страхов я открыла. До проекта я не знала, что столько всего боюсь. Спасибо проекту!» — добавила она.

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