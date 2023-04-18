Победительница "Пацанок" назвала появившиеся из-за проекта страхи

«Я поняла, что боюсь высоты, на проекте, когда нужно было идти между домами (по узкой поверхности на большой высоте — прим. «Лента.ру»). Я подумала: "Пф, что тут такого?". А когда встала, у меня аж коленки подогнулись», — призналась Медведева.