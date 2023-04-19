Михаил Галустян высказался о юморе шоу "ЧБД" и "Прожарка"

Актер и юморист Михаил Галустян считает, что шутки не должны быть обидными, а в шоу "ЧБД" и "Прожарка" — "юмор двора". Об этом он рассказал изданию "Телепрограмма".

Галустян заметил, что раньше юмористы выходили на сцену с номерами, которые были заранее подготовлены. Артист понимает юмор другого формата и, по собственным словам, отдает ему должное. Однако ему важно, чтобы шутка не обижала.

По мнению Галустяна, если над человеком пошутили удачно, то он сам будет смеяться. Если этого не происходит или шутку приходится объяснять, что-то помешало юмору сработать. Юморист говорит, что даже хорошая шутка может не понравиться ее адресату, если была некстати, с неправильной интонацией или не в той компании.