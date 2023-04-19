$81.60-0.0389.57-0.09

Комик Михаил Галустян высказался о юморе шоу "ЧБД" и "Прожарка"

Актер и юморист Михаил Галустян считает, что шутки не должны быть обидными, а в шоу "ЧБД" и "Прожарка" — "юмор двора". Об этом он рассказал изданию "Телепрограмма".

Михаил Галустян высказался о юморе шоу "ЧБД" и "Прожарка"
© РИА Новости

Галустян заметил, что раньше юмористы выходили на сцену с номерами, которые были заранее подготовлены. Артист понимает юмор другого формата и, по собственным словам, отдает ему должное. Однако ему важно, чтобы шутка не обижала.

По мнению Галустяна, если над человеком пошутили удачно, то он сам будет смеяться. Если этого не происходит или шутку приходится объяснять, что-то помешало юмору сработать. Юморист говорит, что даже хорошая шутка может не понравиться ее адресату, если была некстати, с неправильной интонацией или не в той компании.

Комик Михаил Галустян раскрыл, сколько потратил на новое хобби 11-летней дочери

Ранее Ольга Бузова отреагировала на слухи о беременности от Галустяна.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий