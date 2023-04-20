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Телезрители подали жалобы на шоу «Британия ищет таланты»

Телезрители возмутились неэтичными и опасными номерами на шоу «Британия ищет таланты». Они подали на продюсеров 400 жалоб. Информацию об этом сообщило издание The Mirror.

Телезрители подали жалобы на шоу «Британия ищет таланты»
© Слово и Дело

Недавно на проекте вышла новая серия, в котором один из конкурсантов пускал газы и таким образом задувал свечи. Этот номер вызвал гнев у зрителей.

«На это было отвратительно и ужасающе смотреть. Это не следует показывать по телевизору», — написал один из комментаторов.

Также на YouTube-канале шоу выпустили видео, на котором каскадер поджег себя и в таком виде собрал кубик Рубика. Телезрители отметили, что такие номера являются шокирующими и опасными, а также их могут повторить впечатлительные дети.

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