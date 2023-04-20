Телезрители подали жалобы на шоу «Британия ищет таланты»
Телезрители возмутились неэтичными и опасными номерами на шоу «Британия ищет таланты». Они подали на продюсеров 400 жалоб. Информацию об этом сообщило издание The Mirror.
Недавно на проекте вышла новая серия, в котором один из конкурсантов пускал газы и таким образом задувал свечи. Этот номер вызвал гнев у зрителей.
«На это было отвратительно и ужасающе смотреть. Это не следует показывать по телевизору», — написал один из комментаторов.
Также на YouTube-канале шоу выпустили видео, на котором каскадер поджег себя и в таком виде собрал кубик Рубика. Телезрители отметили, что такие номера являются шокирующими и опасными, а также их могут повторить впечатлительные дети.