Телезрители подали жалобы на шоу «Британия ищет таланты»

Телезрители возмутились неэтичными и опасными номерами на шоу «Британия ищет таланты». Они подали на продюсеров 400 жалоб. Информацию об этом сообщило издание The Mirror.

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Недавно на проекте вышла новая серия, в котором один из конкурсантов пускал газы и таким образом задувал свечи. Этот номер вызвал гнев у зрителей.

«На это было отвратительно и ужасающе смотреть. Это не следует показывать по телевизору», — написал один из комментаторов.