Зрители шоу талантов подали на него более 400 жалоб за шокирующие номера

Зрители шоу "Британия ищет таланты" подали на программу более 400 жалоб из-за опасных и странных номеров.

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Известно, что британский телевизионный конкурс талантов шокировал зрителей своими конкурсантами. На YouTube-канале программы вышли видео, в которых участники показывают номера, опасные для жизни.

Так, например, один из конкурсантов Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Другой участник использовал собственные газы, чтобы задувать свечи на торте.