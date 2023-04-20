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"Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой вернется на НТВ

Шоу "Секрет на миллион" с ведущей Лерой Кудрявцевой вернется в эфир НТВ 29 апреля.

"Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой вернется на НТВ
© Соцсети

Предыдущий сезон шоу завершился 11 марта. Некоторое время проекту предрекали даже уход из сетки вещания канала.

Гостями нового выпуска шоу станут авторы и исполнители известных песен: Маша Макарова, Кирилл Андреев, Светлана Владимирская, Александр Лукьянов, Андрей Гуров и семья Евгения Белоусова. Они расскажут о том, какую цену пришлось заплатить за популярность и как сложились их судьбы.

Всего за 7 лет проекта "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева разговаривала с 244 героями о их секретах, а с 21 из них - дважды. В эфир вышло 247 выпусков программ.

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