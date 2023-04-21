Алсу уговаривали снова поехать на «Евровидение»
В 2000 году певица Алсу представила Россию на международном конкурсе «Евровидение». Оказалось, артистке предлагали снова поехать туда, и не раз.
«Я – нет, больше не поеду. Меня много раз уговаривали. Даже Филипп Бедросович, как главный продюсер «Евровидения», говорил: «Давай-давай, поехали. Сделаем тебе классную песню». Я ему ответила: «Филипп, я не готова», – отмечает Алсу.
Певица считает, что продемонстрировала на конкурсе все свои возможности. Она заняла на «Евровидении» второе место, обойдя даже Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.
Алсу назвала второе место прекрасным результатом. Это было первое высокое место для России. Певица считает, что уже вряд ли переплюнет саму себя, а занимать более низкую строчку не хочет.
Также артистка осудила организаторов конкурса за то, что мероприятие стало слишком политизированным. Алсу считает, что музыка объединяет людей, а ситуация в мире не должна влиять на нее, передает MK.RU.