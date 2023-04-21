На ТНТ раскрыли темы выступлений нового выпуска Stand Up

«Когда я получил премию, я позвонил маме, чтобы поделиться радостью. И я очень люблю свою маму, потому что она никогда не даст мне зазнаться. Я ей говорю: «Мам, я стал мужчиной года по версии журнала Glamour». Она отвечает: «Обалдеть, Жень, я так рада! Но почему ты?» – рассказал комик.