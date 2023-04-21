На ТНТ раскрыли темы выступлений нового выпуска Stand Up

Сегодня, 21 апреля, на ТНТ выйдет новый выпуск Stand Up. На шоу выступит комик Евгений Чебатков, Роман Косицын и другие.
«У зрителей снова будет множество поводов от души посмеяться над шутками команды мечты во главе с неизменным ведущим Алексеем Щербаковым», – рассказали в пресс-службе ТНТ.
Первым на сцену выйдет Роман Косицын, который расскажет о своих приключениях в Турции, а также как его друг побывал в Воронеже.
Следом Гоша Рубайло пустится в воспоминания о специфическом меню своего детства, расскажет, на что способны сибирские мужчины.
У Ярославы Тинадцатко хорошие новости: она получила предложение руки и сердца. Поэтому основную часть выступления девушка посвятит своему жениху и опыту предыдущих замужеств.
Также Анатолий Бороздин расскажет что-то важное о женщинах. Евгений Чебатков вспомнит, как в 2021 году его признали «Мужчиной года». На эту новость забавно отреагировала мама комика.
«Когда я получил премию, я позвонил маме, чтобы поделиться радостью. И я очень люблю свою маму, потому что она никогда не даст мне зазнаться. Я ей говорю: «Мам, я стал мужчиной года по версии журнала Glamour». Она отвечает: «Обалдеть, Жень, я так рада! Но почему ты?» – рассказал комик.