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38 минут назад

На ТНТ раскрыли темы выступлений нового выпуска Stand Up

РИА "ФедералПресс"

Сегодня, 21 апреля, на ТНТ выйдет новый выпуск Stand Up. На шоу выступит комик Евгений Чебатков, Роман Косицын и другие.

На ТНТ раскрыли темы выступлений нового выпуска Stand Up
Фото: СоцсетиСоцсети

«У зрителей снова будет множество поводов от души посмеяться над шутками команды мечты во главе с неизменным ведущим Алексеем Щербаковым», – рассказали в пресс-службе ТНТ.

Первым на сцену выйдет Роман Косицын, который расскажет о своих приключениях в Турции, а также как его друг побывал в Воронеже.

Следом Гоша Рубайло пустится в воспоминания о специфическом меню своего детства, расскажет, на что способны сибирские мужчины.

У Ярославы Тинадцатко хорошие новости: она получила предложение руки и сердца. Поэтому основную часть выступления девушка посвятит своему жениху и опыту предыдущих замужеств.

Также Анатолий Бороздин расскажет что-то важное о женщинах. Евгений Чебатков вспомнит, как в 2021 году его признали «Мужчиной года». На эту новость забавно отреагировала мама комика.

«Когда я получил премию, я позвонил маме, чтобы поделиться радостью. И я очень люблю свою маму, потому что она никогда не даст мне зазнаться. Я ей говорю: «Мам, я стал мужчиной года по версии журнала Glamour». Она отвечает: «Обалдеть, Жень, я так рада! Но почему ты?» – рассказал комик.

ТВ,Алексей Щербаков,
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