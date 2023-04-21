Тодоренко рассказала, как спорит со свекрами из-за шоу "Маска"

"Он говорит: "Не втягивай меня в это. Я не могу никого отгадать, ничего не знаю и не понимаю". А вот родители Влада, наоборот, принимают активное участие и мне подсказывают, кто где может прятаться. У нас дома порой бывают горячие споры по поводу голосов", - поделилась Регина Тодоренко.