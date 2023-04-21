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Тодоренко рассказала, как спорит со свекрами из-за шоу "Маска"

Популярная телеведущая и постоянный член жюри шоу "Маска" Регина Тодоренко рассказала, как в ее семье относятся к телешоу в беседе с изданием "Теленеделя".

Тодоренко рассказала, как спорит со свекрами из-за шоу "Маска"
© РИА Новости

Как оказалось, муж Регин Тодоренко - Влад Топалов не слишком интересуется тем, что происходит во время съемок шоу и кто скрывается под масками. А вот его родители очень даже не против обсудить детали и высказать свое мнение.

"Он говорит: "Не втягивай меня в это. Я не могу никого отгадать, ничего не знаю и не понимаю". А вот родители Влада, наоборот, принимают активное участие и мне подсказывают, кто где может прятаться. У нас дома порой бывают горячие споры по поводу голосов", - поделилась Регина Тодоренко.

По мнению телеведущей, это круто, когда члены семьи интересуются тем, что происходит на работе, и каждый воскресный вечер они вместе смотрят шоу "Маска".

"Сглупила": Тодоренко призналась, что отказалась от должности продюсера

Ранее Филипп Киркоров заявил, что Феникс дойдет до финала шоу «Маска».

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