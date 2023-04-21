Тодоренко рассказала, как спорит со свекрами из-за шоу "Маска"
Популярная телеведущая и постоянный член жюри шоу "Маска" Регина Тодоренко рассказала, как в ее семье относятся к телешоу в беседе с изданием "Теленеделя".
Как оказалось, муж Регин Тодоренко - Влад Топалов не слишком интересуется тем, что происходит во время съемок шоу и кто скрывается под масками. А вот его родители очень даже не против обсудить детали и высказать свое мнение.
"Он говорит: "Не втягивай меня в это. Я не могу никого отгадать, ничего не знаю и не понимаю". А вот родители Влада, наоборот, принимают активное участие и мне подсказывают, кто где может прятаться. У нас дома порой бывают горячие споры по поводу голосов", - поделилась Регина Тодоренко.
По мнению телеведущей, это круто, когда члены семьи интересуются тем, что происходит на работе, и каждый воскресный вечер они вместе смотрят шоу "Маска".