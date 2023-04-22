Наставники «Голоса» решили применить парики для смены имиджа

Члены судейской команды продемонстрировали свою уникальность. В новом выпуске наставники предстали перед зрителями в париках.

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Участники шоу Илона Красникова и Таис Урумидис разыграли сцену соперничества, вцепившись друг другу в волосы. В итоге у одной из них слетел парик, который быстро подхватил музыкант Владимир Пресняков. После накладную шевелюру примерил рэпер Баста.