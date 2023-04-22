Роза Сябитова раскрыла, как по ней ударило закрытие шоу «Давай поженимся»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» (16+) Роза Сябитова вот уже больше года не появляется в эфире Первого канала - выпуски передачи приостановлены. В Сети полагают, что закрытие шоу сильно сказалось на финансовом состоянии свахи, ведь именно «Давай поженимся!» сделало Сябитову знаменитой.

© 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Однако Роза Сябитова в интервью «Леди Mail.Ru» заявила, что закрытие передачи вовсе по ней не ударило. Тем не менее она выразила надежду, что шоу не закрыли и однажды оно вернётся на экраны.

"Я делаю всё, чтобы передачу не забыли: активно веду в Telegram-канале рубрику «Закулисье», выкладывая фото со съёмок, рассказывая случаи, не вошедшие в эфир. Считаю, программа нужна людям: сейчас такое непростое время, когда семья важна как никогда".

По словам Сябитовой, с её финансовым положением всё в порядке. Главная сваха страны рассказала, что её активно зовут на съёмки многие каналы - СТС, ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, а она с радостью соглашается.

"Может, это пафосно звучит, но всё же скажу: для меня сейчас настал звёздный час".

Роза Сябитова пояснила: будучи лицом Первого канала, она не могла так часто появляться на других телеканалах. Теперь же запретов Сябитовой никто не ставит.