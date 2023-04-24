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Певец IVAN в костюме Гусеницы покинул шоу "Маска" в шаге от финала

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Во втором полуфинале четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ члены жюри приняли решение рассекретить личность артиста в костюме Гусеницы. Им оказался певец Александр Иванов, известный под псевдонимом IVAN.

Певец IVAN в костюме Гусеницы покинул шоу "Маска" в шаге от финала
© Газета.Ru

Также кандидатом на выбывание был Скорпион. Из членов жюри лишь Валерия и Алексей Воробьев угадали, что IVAN скрывается за маской. Регина Тодоренко была уверена, что в костюме солист группы «Каспийский груз» Брутто, в то время как Тимур Родригез предположил, что Гусеница — это Виталий Гогунский. Филипп Киркоров выдвинул теорию, что за маской прячется Влад Соколовский.

«Что-то невозможное просто! Запутал я вас?» — поделился впечатлениями IVAN. Исполнитель поблагодарил создателей проекта за возможность поучаствовать в «приключении», а также выразил слова благодарности зрителям, которые поддерживали его.

В десятом выпуске четвертого сезона — первом полуфинале шоу «Маска» на НТВ члены жюри разоблачили Хомяка. В костюме скрывалась певица Анита Цой. Филипп Киркоров был в шоке, поскольку ждал исполнительницу в каждом сезоне и уверял, что на этот раз в одной из масок выступает Цой.

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