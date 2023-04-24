Создатели прямой трансляции похорон Елизаветы II получили премию BAFTA

На ежегодной премии BAFTA в двух категориях одержал победу фильм «Государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II».

Награду за озвучку прямой трансляции похорон Елизаветы II, транслировавшихся в сентябре 2022 года, получили Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн. При этом «режиссерская команда» фильма получила премию за многокамерную съемку.

Стоит отметить, что сериал «Дом Дракона» по вселенной «Игра престолов» наградили в трех категориях: за спецэффекты, за звук и за грим и волосы. В категориях за лучший драматический сценарий победил сериал «Будет больно». Этот же проект получил награды за кастинг и за монтаж художественного текста.