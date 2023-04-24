Брайан Кокс утвержден ведущим телешоу об «агентах 007»

В этом состязании участники будут выполнять задания, похожие на те, что получал знаменитый киношпион.

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Логан Рой собирается погрузиться в мир «агента 007». Звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс утверждён ведущим телевизионной программы «007’s Road to a Million» («Дорога 007 к миллиону»). Она будет выходить на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

По данным компании, Кокс появится в роли «контролёра» - «загадочного персонажа, который управляет судьбами участников, скрываясь в тени». Создатели шоу называют его «злым и вежливым», смакующим «сложные вопросы и задачи, которые сам же будет ставить перед участниками».