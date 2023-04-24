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Актер Брайан Кокс утвержден ведущим телешоу об «агентах 007»

В этом состязании участники будут выполнять задания, похожие на те, что получал знаменитый киношпион.

Брайан Кокс утвержден ведущим телешоу об «агентах 007»
© Inc-News

Логан Рой собирается погрузиться в мир «агента 007». Звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс утверждён ведущим телевизионной программы «007’s Road to a Million» («Дорога 007 к миллиону»). Она будет выходить на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

По данным компании, Кокс появится в роли «контролёра» - «загадочного персонажа, который управляет судьбами участников, скрываясь в тени». Создатели шоу называют его «злым и вежливым», смакующим «сложные вопросы и задачи, которые сам же будет ставить перед участниками».

Съёмки телешоу пройдут в культовых местах, связанных со знаменитым киноперсонажем – от Северо-Шотландского нагорья до Венеции и Ямайки. В «007s Road to a Million» кандидаты на получение приза в £1 миллион ($1.2 миллиона) разделятся на команды по два человека. В процессе состязания они пройдут проверку на интеллект, выносливость и героизм. Чтобы перейти к следующему этапу, они должны будут правильно ответить на вопросы, скрытые в разных местах земного шара.

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