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2 часа назад

Воля высмеял сравнение его нового шоу с «Вечерним Ургантом»

Слово и Дело

Юморист Павел Воля высмеял сравнение его нового шоу с юмористической программой Первого канала «Вечерний Ургант». Он заявил, что проект Ивана Урганта не является уникальным.

Воля высмеял сравнение его нового шоу с «Вечерним Ургантом»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Воля вспомнил, что после премьеры проекта его программу сравнили с юмористическим шоу Ивана Урганта. При этом, он напомнил зрителям, что развлекательный проект Урганта является калькой с американского проекта: от сценария до декораций.

«Вы все пишете о том, что у Ивана уникальная, ни на что не похожая программа, я абсолютно поддерживаю, ребята. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде», — иронично заявил Воля.

Напомним, новое «Шоу Воли» стартовало на канале ТНТ с 16 апреля. Воля встречается с известными медийными персонами и обсуждает посты звезд в соцсетях и различные новости в СМИ. Первая реакция зрителей была неоднозначной. Пользователи заявили, что программа скучная и не доработанная.

ТВ,Иван Ургант,Павел Воля,Первый канал,
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