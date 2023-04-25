Участница шоу рассказала о психологической травме на съемках

Певица Холли Стил, которая в десятилетнем возрасте участвовала в популярном шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), призналась, что до сих пор переживает из-за панической атаки, случившейся с ней на съемках полуфинала проекта в 2009 году. О последствиях психологической травмы, которую она получила во время выступления, исполнительница рассказала изданию The Sun.

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По словам Стил, приступ паники произошел с ней прямо на сцене.

«Когда я нервничаю, то часто сглатываю слюну, и я начала так делать и не смогла контролировать это. (...) Я думала: "О нет, это снова произошло. Продолжай петь. О нет, Саймон (Коуэлл, один из членов жюри — прим. «Ленты.ру») выглядит разочарованным. Продолжай. Улыбайся», — вспомнила она.

Ведущие и одна из судей проекта, увидев слезы участницы, начали ее успокаивать. После этого Стил дали возможность выступить заново. В результате она попала в финал шоу.

Певица добавила, что психологическая травма до сих пор дает о себе знать.

«Когда я выхожу на сцену, то иногда я возвращаюсь к тому моменту (...). Я много работала с психологами и теперь говорю себе: "Тебе нужно дышать… Тебе нужно расслабиться"», — поделилась переживаниями певица.