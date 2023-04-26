Телеведущая Яна Чурикова высказалась о психологическом насилии на "Фабрике звезд"
Телеведущая Яна Чурикова считает, что участники проекта "Фабрика звезд" должны были быть готовы к трудностям. Так она отреагировала на слова "фабрикантов" о психологическом насилии в шоу.
"Ты пришел учиться в школу. Наверное, ты должен быть готов к тому, что если ты хочешь какого-то взлета, он не бывает мягким", — считает Чурикова.
Яна Чурикова предполагает, что многие участники ожидали увидеть "красивую картинку" как на экране, но столкнулись с трудностями. По ее мнению, они должны были быть настроены на моральные испытания.
Телеведущая также отметила, что сложнее всего было участникам первого сезона шоу, поскольку они еще не знали, что именно их ждет. Тем не менее, последующие сезоны тоже не были простыми.