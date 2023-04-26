Чурикова высказалась о психологическом насилии на "Фабрике звезд"

Телеведущая Яна Чурикова считает, что участники проекта "Фабрика звезд" должны были быть готовы к трудностям. Так она отреагировала на слова "фабрикантов" о психологическом насилии в шоу.

"Ты пришел учиться в школу. Наверное, ты должен быть готов к тому, что если ты хочешь какого-то взлета, он не бывает мягким", — считает Чурикова.

Яна Чурикова предполагает, что многие участники ожидали увидеть "красивую картинку" как на экране, но столкнулись с трудностями. По ее мнению, они должны были быть настроены на моральные испытания.