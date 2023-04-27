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3 часа назад

Победитель "Битвы экстрасенсов" Влад Чреватый признался, что выдумал демона Толика

Газета.Ru

Победитель проекта "Битва экстрасенсов" Влад Чреватый в интервью на YouTube-шоу "Алена, блин!" признался, что демон Толик - это вымышленный персонаж.

Победитель "Битвы экстрасенсов" признался, что выдумал демона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время участия в "Битве экстрасенсов" Чреватый рассказывал, что проходить испытания ему помогает личный демон Толик. На вопрос, почему чернокнижник выбрал для демона такое имя, он признался, что растерялся перед камерами во время первого испытания на шоу, и назвал случайное имя.

"Ты в первый раз в жизни перед камерами стоишь. Я так растерялся тогда - я просто [сказал] Толик. Кто-то из подписчиков за день до этого мне написал что-то про Толика", - объяснил Чреватый.

Он отметил, что любит подходить к жизненным ситуациям с юмором.

Экстрасенс утверждает, что за его деятельностью действительно стоят некие сущности - демоны. Однако он считает неуместным раскрывать публике всю информацию об общении с потусторонними силами.

"Та ситуация сыграла судьбоносный момент - все запомнили меня под псевдонимом демон Анатолий. Это сыграло и злую шутку и одновременно большую долю моей популярности", - поделился Чреватый.

Влад Чреватый победил в 23 сезоне "Битвы экстрасенсов". Сейчас чернокнижник вместе с братьями Шепсами, Викторией Райдос и другими победителями других сезонов проекта соревнуется на шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших".

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