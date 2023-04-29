Участник «Голоса» рассказал о "поединках" Гагариной и Преснякова

В интервью изданию StarHit певец отметил, что между членами жюри идет постоянная борьба.

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При этом Влад отметил, что считает это совершенно нормальным, поскольку накал страстей делает шоу более интересным для зрителей.

Каждый из наставников, по мнению Зотова старается проявить себя, между ними, как и между участниками идут настоящие «поединки».