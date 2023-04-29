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Участник шоу «Голос» Влад Зотов рассказал о конкуренции между Гагариной и Пресняковым

В интервью изданию StarHit певец отметил, что между членами жюри идет постоянная борьба.

Участник «Голоса» рассказал о "поединках" Гагариной и Преснякова
© РИА Новости

При этом Влад отметил, что считает это совершенно нормальным, поскольку накал страстей делает шоу более интересным для зрителей.

Каждый из наставников, по мнению Зотова старается проявить себя, между ними, как и между участниками идут настоящие «поединки».

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В том числе накал создают Полина Гагарина и наставник-новичок Владимир Пресняков. Они часто подшучивают друг над другом, но на самом деле конкуренция между ними нешуточная, говорит Зотов. Ведь каждому наставнику хочется, чтобы именно участник его команды стал победителем нового 11 сезона шоу.

Ранее популярная телеведущая рассказала о самых сложных съемках.

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