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Кулинарная пародия: россияне оказались удивлены рецептами передачи «Едим дома»

Пользователи соцсетей заново открыли для себя архив кулинарных передач «Едим дома», которое вела Юлия Высоцкая. Однако, для многих зрителей показались крайне странными рецепты, которые демонстрировались в телепередаче. Некоторые пользователи даже шутливо отмечают, что передача стала первым образцом жанра «кулинарной постиронии».

Россияне оказались удивлены рецептами передачи «Едим дома»
© РИА "ФедералПресс"

Кулинарное шоу «Едим дома» транслировалось на телевидении начиная с 2003 года и было крайне популярным среди россиян. Кто-то интересовался простыми, с точки зрения ингредиентов, рецептами, а кто-то за весьма экзотические блюда. Так, зрители могли научиться готовить суши и роллы, пиццу из подручных ингредиентов, а также «греччото» – особым образом пожаренная гречка.

Однако на фоне новой волны популярности шоу, зрители поняли, что некоторые из рецептов, продемонстрированные Высоцкой, были весьма странными, более похожи на кулинарную пародию, чем на настоящие рецепты.

«Особенно пользователям понравились эпизоды с пылающим на мангале мясом, пока Юлия спокойно нарезает овощи, и с жидкими сырниками, расплывающимися по тарелке», – сообщает телеграм-канал Baza.

Зрители шутливо отмечают, что, возможно, вся телепередача могла быть большим экспериментом и первым на телевидении шоу жанра «кулинарной постиронии».

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