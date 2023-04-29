$80.51-1.0588.37-1.83

Илья Ларионов рассказал об интригах в «Битве экстрасенсов»

Ведущий Илья Ларионов признался, что в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» участницы занимаются интригами. Женщины пытаются помешать друг другу.

Илья Ларионов рассказал об интригах в «Битве экстрасенсов»
© Слово и Дело

Илья Ларионов вспомнил недавнее задание в Сочи, где перед экстрасенсами стояла задача помочь вдове, чье жилье атаковали потусторонние силы. Виктория Райдос, Марьяна Романова и Лина Джебисашвили должны были избавиться от паранормального явления, появившегося после смерти мужа. Когда участницы собрались проводить ритуал по изгнанию духа, Виктория Райдос шепнула, что все уже сделала.

«Райдос заговорщически сообщила мне, что она уже унесла с собой эту тварь. В своей книге», — рассказал Ларионов свои подписчикам в своем блоге.

В результате Марьяна Романова удивилась, почему ей так легко работается во время ритуала. Ларионов отметил, что не готов подтверждать паранормальные способности участниц, но сделал заключение, что информация Виктории Райдос вряд ли была совпадением.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий