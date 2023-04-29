Илья Ларионов рассказал об интригах в «Битве экстрасенсов»

Илья Ларионов вспомнил недавнее задание в Сочи, где перед экстрасенсами стояла задача помочь вдове, чье жилье атаковали потусторонние силы. Виктория Райдос, Марьяна Романова и Лина Джебисашвили должны были избавиться от паранормального явления, появившегося после смерти мужа. Когда участницы собрались проводить ритуал по изгнанию духа, Виктория Райдос шепнула, что все уже сделала.