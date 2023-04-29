Илья Ларионов рассказал об интригах в «Битве экстрасенсов»
Ведущий Илья Ларионов признался, что в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» участницы занимаются интригами. Женщины пытаются помешать друг другу.
Илья Ларионов вспомнил недавнее задание в Сочи, где перед экстрасенсами стояла задача помочь вдове, чье жилье атаковали потусторонние силы. Виктория Райдос, Марьяна Романова и Лина Джебисашвили должны были избавиться от паранормального явления, появившегося после смерти мужа. Когда участницы собрались проводить ритуал по изгнанию духа, Виктория Райдос шепнула, что все уже сделала.
«Райдос заговорщически сообщила мне, что она уже унесла с собой эту тварь. В своей книге», — рассказал Ларионов свои подписчикам в своем блоге.
В результате Марьяна Романова удивилась, почему ей так легко работается во время ритуала. Ларионов отметил, что не готов подтверждать паранормальные способности участниц, но сделал заключение, что информация Виктории Райдос вряд ли была совпадением.