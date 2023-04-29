Объявлен новый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Выяснилось, кто станет ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером?" вместо Дмитрия Диброва. Об этом сообщает StarHit.

Оказалось, что новой ведущей шоу станет певица Юлианна Караулова. Ранее звезда участвовала в программе в паре с другими звездами, а теперь попробует себя на другой стороне шоу.

Сама она рассказала, что волновалась перед съемками, а сейчас переживает перед предстоящими эфирами. Караулова заявила, что готова к критике, так как знает, что невозможно нравиться всем зрителям. Однако заявила, что будет учитывать замечания, сказанные в ее сторону.

"Я буду прислушиваться к критике, учитывать ее. И стараться развиваться от выпуска к выпуску", — отметила новая ведущая.