$80.51-1.0588.37-1.83

Стало известно, кто станет новым ведущим "Кто хочет стать миллионером?"

Выяснилось, кто станет ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером?" вместо Дмитрия Диброва. Об этом сообщает StarHit.

Объявлен новый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
© РИА Новости

Оказалось, что новой ведущей шоу станет певица Юлианна Караулова. Ранее звезда участвовала в программе в паре с другими звездами, а теперь попробует себя на другой стороне шоу.

5 вопросов из "Кто хочет стать миллионером?", которые не по зубам даже эрудитам

Сама она рассказала, что волновалась перед съемками, а сейчас переживает перед предстоящими эфирами. Караулова заявила, что готова к критике, так как знает, что невозможно нравиться всем зрителям. Однако заявила, что будет учитывать замечания, сказанные в ее сторону.

"Я буду прислушиваться к критике, учитывать ее. И стараться развиваться от выпуска к выпуску", — отметила новая ведущая.

Ранее уже сообщалось, что Юлианна Караулова может стать ведущей, но информация была неподтвержденной.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий