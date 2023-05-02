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Дмитрий Дибров анонсировал новые проекты на Первом канале

Телеведущий Дмитрий Дибров, который уступил место Юлианне Карауловой на перезапущенном шоу "Кто хочет стать миллионером", готовится к новым проектам на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Диброва.

Дмитрий Дибров анонсировал новые проекты на Первом канале
© Российская Газета

По словам телеведущего, сейчас он обсуждает с руководством различные идеи. Пока никакого готового проекта нет, все находится в стадии творческой подготовки.

Сейчас Дибров продолжает выходить в эфир на Первом канале в передач "Антропология".

Напомним, Дибров с 1999 по 2001 годы вел программу "О, счастливчик" на НТВ. Затем шоу "переехало" на Первый канал под названием "Кто хочет стать миллионером?". Дибров остался в должности ведущего.

Недавно Первый канал решил перезапустить программу. Вместо Диброва ведущей стала певица Юлианна Караулова. Первый выпуск шоу с ее участием вышел в эфир накануне, сама новоиспеченная телеведущая сообщила, что постарается быть с игроками помягче.

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