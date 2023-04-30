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Дибров оценил возвращение шоу «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей

Телеведущий Первого канала Дмитрий Дибров оценил возвращение интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей. В беседе с «Лентой.ру» журналист сообщил, что не смотрел вернувшуюся в эфир программу.

Дибров оценил возвращение шоу «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей
© Lenta.ru

Ранее стало известно, что телевизионная программа «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир Первого канала с новой ведущей Юлианной Каруловой. Отмечается, что интеллектуальная игра будет выходить по субботам в 18:20 по московскому времени.

Дибров поделился, что занят новыми проектами на Первом канале.

«Я делаю подкаст "Антропология" и считаю, что это революционный жанр. Это гигантский шаг навстречу интернету. И я должен заявить, что это мудро, поскольку нравится это нам или не нравится, будущее если не за интернетом, то за гибридной формой вещания. Я сейчас именно об этом думаю», — сообщил он.

Игра «Кто хочет стать миллионером?» выходит в эфир с 2001 года. В разные годы ее вели Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Дмитрий Дибров.

Телеигра и ряд других развлекательных передач, включая шоу «Вечерний Ургант» и «Точь-в-точь», временно перестали выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. В пресс-службе телеканала объясняли, что решили сделать упор на показ программ, посвященных актуальной повестке.

В сентябре 2022 года гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в эфир развлекательных передач.

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