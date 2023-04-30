Дибров оценил возвращение шоу «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей

«Я делаю подкаст "Антропология" и считаю, что это революционный жанр. Это гигантский шаг навстречу интернету. И я должен заявить, что это мудро, поскольку нравится это нам или не нравится, будущее если не за интернетом, то за гибридной формой вещания. Я сейчас именно об этом думаю», — сообщил он.