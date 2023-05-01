Лазарев рассказал, зачем носил каблуки в шоу "Маска"

Музыкальный исполнитель Сергей Лазарев, который выиграл в шоу "Маска", носил во время проекта обувь на каблуках, чтобы запутать членов жюри. Об этом он рассказал изданию StarHit.

По словам певца, 10-11 передач судьи шоу не понимали, мужчина или женщина скрывается под костюмом, когда он выходил на каблуках. Тем не менее, с обувью связаны и трудности: Лазареву нужно было много танцевать, прыгать и бегать на высоких каблуках.

В четвертом сезоне шоу "Маска" впервые за историю проекта победили двое участников. Ими стали Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В финале также участвовали Эльчин Азизов (Мандрил) и Лада Дэнс (Пудель).

Решение сделать победителями сразу двоих принял Филипп Киркоров. Когда голоса жюри разделились поровну, певец, отмечавший 56-летие в день съемок, попросил организаторов шоу о таком подарке.