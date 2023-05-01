$80.51-1.0588.37-1.83

Певец Сергей Лазарев рассказал, зачем носил каблуки в шоу "Маска"

Музыкальный исполнитель Сергей Лазарев, который выиграл в шоу "Маска", носил во время проекта обувь на каблуках, чтобы запутать членов жюри. Об этом он рассказал изданию StarHit.

Лазарев рассказал, зачем носил каблуки в шоу "Маска"
© РИА Новости

По словам певца, 10-11 передач судьи шоу не понимали, мужчина или женщина скрывается под костюмом, когда он выходил на каблуках. Тем не менее, с обувью связаны и трудности: Лазареву нужно было много танцевать, прыгать и бегать на высоких каблуках.

В четвертом сезоне шоу "Маска" впервые за историю проекта победили двое участников. Ими стали Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В финале также участвовали Эльчин Азизов (Мандрил) и Лада Дэнс (Пудель).

Филипп Киркоров назвал уход Яны Рудковской из "Маски" главной потерей проекта

Решение сделать победителями сразу двоих принял Филипп Киркоров. Когда голоса жюри разделились поровну, певец, отмечавший 56-летие в день съемок, попросил организаторов шоу о таком подарке.

Ранее актриса Екатерина Волкова выложила школьное фото с Сергеем Лазаревым.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий