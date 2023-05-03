Дембикова объяснила, почему ушла из "Перезагрузки"

Стилист Лина Дембикова в интервью для YouTube-канала Евгения Лошака назвала причины ухода из проекта "Перезагрузка" на ТНТ.

© Газета.Ru

По словам звезды, продюсер программы постоянно унижал ее, из-за чего взаимоотношения были "абьюзивно-тираническими".

"Когда тебя ежедневно обесценивают, унижают — это страшные вещи. В течение четырех лет говорилось: "Твоя работа плохая, ты бездарен, ты попал сюда благодаря мне". Это в мягкой форме", - вспоминает Дембикова.

Стилист рассказала, что пыталась уладить конфликт путем разговора с руководством канала. Однако постоянная критика продюсера в адрес стилиста продолжалась.

Однажды между Дембиковой и продюсером "Перезагрузки" произошел очень серьезный конфликт.

"Ситуация стала критической, когда она перешла за границы речи и превратилась в физическое воздействие. Это стало для меня критической точкой", - призналась знаменитость.

Стилист рассказала, что ей пришлось просить помощи у бойфренда, однако она попросила его не применять агрессию. В итоге Дембикова приняла решение уйти из проекта.