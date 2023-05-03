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Яна Чурикова заявила, что "Фабрика звезд" была бы неактуальна в нынешнее время

Телеведущая Яна Чурикова в беседе с «Пятым каналом» выразила уверенность, что проект формата «Фабрики звезд» был бы неактуален в нынешнее время.

Чурикова заявила, что "Фабрика звезд" сегодня была бы неактуальна
© Газета.Ru

Чурикова считает, что сейчас артисты могут продвигать свои композиции в сети без помощи продюсеров. «Именно потому что 20 лет назад состоялась «Фабрика звезд», а за ней и многие другие похожие шоу, такого эффекта больше не будет никогда. Это, конечно, возможно, и нужно, но это теперь ничего не решает», — высказалась телеведущая.

Чурикова отметила, что сейчас в комплексе с соцсетями и работой с продюсером артист сумеет добиться невероятного успеха. «Сейчас «Фабрика звезд», помноженная на появление платформы YouTube, соцсетей, все это дало тот самый эффект, что теперь жизнь каждого из нас — это реалити-шоу. Если я артист, я знаю, как найти свой путь к слушателю. Я выложу кавер, на него кто-то отреагирует, и слово за слово», — поделилась она.

Ранее Яна Чурикова прокомментировала слухи о фейковых романах на «Фабрике звезд». Она заверила, что на проекте не было постановочных отношений.

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