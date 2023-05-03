Закроют ли скоро «Шоу Воли»

Анонс телеканала ТНТ гласил, что «Шоу Воли» обещает удивлять смелыми экспериментами и свежими форматами», что это будет «настоящий аттракцион дерзкого юмора на злобу дня, интерактив с участием топовых звезд, абсурдные конкурсы, неожиданные музыкальные опыты и просто куча веселья с Павлом Волей и его гостями». Но после премьеры зрители отмечали, что форматы, конечно же, несвежие, все это уже было во многих других проектах, юмор несмешной и в целом все получилось невкусно и растянуто. Попытка создать аналог «Вечернего Урганта», который так и не вышел «из отпуска» на Первом канале , явно провалилась. Кстати, создатели шоу постарались избежать сравнений с шоу Ивана Урганта , подчеркнув, что у них все другое. Правда, как заметил сетевой телекритик Andy Goldred, тоже позаимствованное на иностранном ТВ:

- Вполне может продержаться и долго, - считает наш телеэксперт Владимир Березин. - По сегодняшним правилам телевидения каждый продукт на любом из каналов должен иметь свою целевую аудиторию. Просто так, «для всех», как это было на советском ТВ, уже ничего не делается. Так вот канал ТНТ ориентирован на молодежь. А кто критикует это шоу Павла Воли? Я думаю, что люди постарше, которые посмотрели его из любопытства. Молодежь, мне кажется, не тратит время на то, чтобы писать отзывы о передаче. И вот чтобы понять, как долго передача продержится в эфире, надо проводить опросы именно среди молодежи... Но я хочу сказать, что ТНТ просто так ничего не делает. Там умный менеджмент, у них все просчитано. И поэтому проекты канала, как правило, коммерчески успешны. Они не стали бы тратить деньги на производство программы, которая не принесет никакой прибыли, ведь сегодня телевидение не является искусством, сегодня это контент. Это материал, который предлагается зрителю, чтобы его заинтересовать, обеспечить высокий рейтинг и тем самым привлечь побольше рекламы. С этой точки зрения менеджерам ТНТ абсолютно все равно, ругают «Шоу Воли» или хвалят. Это сейчас одно и то же. Главное - чтобы не махнули рукой. Главное - чтобы к проекту было приковано внимание. Тогда под него можно продавать рекламу. А когда сильно ругают, то аудитория может еще и увеличиться. Потому что многим станет интересно: а за что же ругают? Раз посмотрят, два... А потом привыкнут включать «Шоу Воли».